На борту «Каракуртов» могут базироваться беспилотники «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. Они могут использоваться в качестве разведчиков или наводчиков.



Благодаря задействованию дронов «Каракурты» могут оставаться незаметными для противника: в боевой обстановке экипаж корабля для оценки обстановки может поднять в небо беспилотники, а не включать радары, сигнал которых могут засечь РЛС противника. Для защиты от ударов с воздуха «Каракурты» оснащены зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь». Он предназначен для борьбы с ударными вертолётами и штурмовой авиацией, действующей на предельно малых и средних высотах, а также крылатыми ракетами. В корабли изначально заложен большой задел для модернизации.