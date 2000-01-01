Всего же для флота заказано 18 МРК, которые будут распределены поровну между Балтийским, Черноморским и Тихоокеанским флотами. Корабли несут на борту стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр» или «Оникс», а также 76,2-миллиметровую артиллерийскую установку АК-176МА. Начиная с третьего корабля проект был модернизирован, сейчас «Каракурты» получили противовоздушные возможности за счёт установки морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М». В дальнейшем МРК проекта 22800 будут носителями новейших гиперзвуковых ракет «Циркон».