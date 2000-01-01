«Каракурт»
Невидимый
фронт
Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» водоизмещением 870 тонн были построены с применением стелс-технологий
22800 «Каракурт»
На сегодняшний день в строю находятся три корабля — «Мытищи», «Козельск» и «Одинцово», все они несут службу на Балтийском флоте.

Всего же для флота заказано 18 МРК, которые будут распределены поровну между Балтийским, Черноморским и Тихоокеанским флотами. Корабли несут на борту стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр» или «Оникс», а также 76,2-миллиметровую артиллерийскую установку АК-176МА. Начиная с третьего корабля проект был модернизирован, сейчас «Каракурты» получили противовоздушные возможности за счёт установки морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М». В дальнейшем МРК проекта 22800 будут носителями новейших гиперзвуковых ракет «Циркон».
На борту «Каракуртов» могут базироваться беспилотники «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. Они могут использоваться в качестве разведчиков или наводчиков.

Благодаря задействованию дронов «Каракурты» могут оставаться незаметными для противника: в боевой обстановке экипаж корабля для оценки обстановки может поднять в небо беспилотники, а не включать радары, сигнал которых могут засечь РЛС противника. Для защиты от ударов с воздуха «Каракурты» оснащены зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь». Он предназначен для борьбы с ударными вертолётами и штурмовой авиацией, действующей на предельно малых и средних высотах, а также крылатыми ракетами. В корабли изначально заложен большой задел для модернизации.
МРК «Советск»
Малые ракетные корабли проекта «Каракурт» были испытаны в водах северных морей. МРК «Советск» совершил переход из Балтийского моря в Белое по внутренним водным путям и провёл пуски крылатых ракет: «Калибром» была поражена мишень на расстоянии свыше тысячи километров, а морская мишень была поражена противокорабельным «Ониксом». Несмотря на небольшие размеры корабля, по итогам испытаний он подтвердил свою надёжность и способность действовать в арктических широтах.
Тактико-технические характеристики
  • Скорость
    30 узлов
  • Ракетно-пушечный
    комплекс
    «Панцирь-М»
  • Экипаж
    39 человек
  • Мощность
    двигателей
    8830 кВт
  • Дальность хода
    2500 миль
Буян-М
Малые формы
Более 300 лет военно-морской флот России стоит на защите интересов страны. Корабли несут боевое дежурство, демонстрируют присутствие нашей страны в разных регионах мира, участвуют в манёврах и всегда готовы выполнить любую поставленную задачу
В первые десятилетия XXI века российская судостроительная промышленность пополняет ряды ВМФ кораблями небольших размеров, но с большим ударным потенциалом
Они могут находить и поражать подлодки противника, сбивать его самолёты и вертолёты, а также наносить высокоточные удары на сотни километров
Со своим «Калибром»
Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» водоизмещением 850 т предназначены для уничтожения морских целей в прибрежной зоне.
Они несут службу на Балтийском и Черноморском флотах и в Каспийской флотилии. У каждого из них на борту восемь пусковых установок для крылатых ракет типа «Калибр» или противокорабельных «Оникс», а также артиллерийское вооружение.

Эти небольшие представители ВМФ оснащены современным разведывательным
оборудованием и при
необходимости могут быть включены в состав так называемых разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров.

Изначально «Буяны» строились для охраны особой экономической зоны государства, однако принятие на вооружение крылатых ракет «Калибр» сделали их предназначение более универсальным: при необходимости они могут нанести высокоточные удары на расстоянии 1,5 тыс. км. Они также интегрированы в единую систему управления силами и средствами и могут действовать в связке с наземными войсками, системами ПВО и авиацией. Кроме того, эти корабли могут выставлять минные поля, блокируя судоходство в тех или иных морских регионах.
Тактико-технические характеристики
  • Водоизмещение
    949 тонн
  • Восемь
    пусковых
    установок
    для крылатых
    ракет типа «Калибр»
  • Экипаж
    36 человек
  • Мощность
    двигателей
    7648 кВт
  • Дальность хода
    2500 миль
Дорога к морю
Стать матросом на надводном или подводном корабле может как призывник, так и молодой человек, заключивший контракт. Для этого нужно пройти подготовку в одном из учебных центров ВМФ. Офицеров военно-морского флота готовят в Военно-морской академии в Санкт-Петербурге. Кандидаты на поступление должны пройти военно-врачебную комиссию и профотбор, сдать физическую подготовку и показать хорошие знания по ряду предметов школьной программы: в их число входят русский язык, математика, физика, химия, обществознание и история
Небо под защитой
Читать далее