Т-80БВМ
Нестареющая
восьмидесятка
Машины семейства Т-80 можно смело назвать вершиной советского танкостроения. Базовая модель была принята на вооружение в 1976 году
В отличие от остальных советских танков, она была укомплектована газотурбинной силовой установкой ГТД-1000Т
Они имели больший ресурс и обеспечивали большую скорость
В войсках такие танки часто называют «реактивными».
По автотрассе Т-80 может разгоняться до 80 км/ч, что является рекордом. А на пересечённой местности танк может развивать скорость 60 км/ч, достичь которой не способна никакая наземная техника.
В последние годы Минобороны следует концепции, согласно которой Т-80 различных модификаций направляются в части и соединения на Дальнем Востоке, а также в Заполярье. Считается, что они наиболее приспособлены к климату дальневосточного театра военных действий. Впрочем, есть одно исключение. Расположенную в подмосковном Наро-Фоминске гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию решили оставить на «восьмидесятках». 12-й и 13-й танковые полки этой дивизии имеют в своих парках Т-80У, а её 423-й мотострелковый полк — Т-80БВМ.
Такие машины делают Кантемировскую дивизию самым сильным соединением Сухопутных войск. При необходимости она может использоваться в качестве мощного ударного кулака на одном из направлений.
Новая модификация Т-80БВМ оснащена более мощным и экономичным двигателем ГТД-1250 — 1250 л.с. Огневые возможности машины существенно возросли благодаря комплексу управляемого вооружения «Рефлекс». С ним обновлённая «восьмидесятка» может поражать цели на дистанции до 5 км. Система с помощью лазерного луча наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки. Это позволяет танку уничтожать бронированные цели, не входя в их зону поражения.

Благодаря новому комплексу управляемого вооружения стрельба возможна не только с неподвижной позиции, но и в движении.

Т-80БВМ обеспечивает лучшую защиту экипажа, чем машины предыдущих модификаций. На нём установлена система «Реликт», которая защищает танк от кумулятивных, в том числе тандемных, боеприпасов. Кроме того, на танки устанавливают решётчатые экраны, которые с вероятностью 50% могут отразить противотанковые гранаты и ракеты. При попадании боеприпаса между прутьями решётки он застревает в ней, так и не взорвавшись. В остальных случаях кумулятивная струя деформируется и окажет меньшее воздействие на броню танка.
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Тактико-технические характеристики
  • ГАЗО-ТУРБИННАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА ГТД-1000Т
  • Т-80 может
    разгоняться
    до 80 км/ч
  • Двигатель
    ГТД-1250
    мощностью 1250 л.с.
  • Комплекс
    управляемого
    вооружения
    «Рефлекс»
  • Решетчатые экраны,
    которые
    могут отразить
    ПТУР
  • Боекомплект
    снарядов:
    45 штук
  • Запас хода
    500 км
Т-72Б3М
Полвека танку не помеха
Основу военной мощи практически любой армии мира составляют танки
Они практически неуязвимы для огня противника, а их уникальные пушки-пусковые установки ракет легко поражают любого противника на поле боя
Более 50 лет танки семейства Т-72 составляют основу парка тяжёлых бронемашин Сухопутных войск
За прошедшее время они хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях на Ближнем Востоке, в военных конфликтах на территории СНГ и в других регионах. Несмотря на солидный возраст, списывать «семьдесят двойки» российские военачальники пока не спешат.
Удачные решения, заложенные в конструкцию машины, позволяют при замене двигателя, вооружения и других элементов получить вполне современный танк, способный исправно прослужить ещё многие годы.
На сегодняшний день последняя модификация танков этой серии — Т-72Б3М. Обновлённый танк получил мощный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 л.с., автоматическую коробку передач, благодаря которой он стал более манёвренным. Машина вооружена 125-миллиметровой пушкой 2А46М-5-01 с улучшенной баллистикой и большим ресурсом ствола. Номенклатура применяемых боеприпасов расширена за счёт удлинённых подкалиберных снарядов повышенного могущества. Кроме того, орудие может использоваться для пуска противотанковых управляемых ракет.
Одно из главных преимуществ Т-72Б3М перед машинами более ранних модификаций — многоканальный тепловизионный прицел «Сосна-У». Он оснащён тепловизионной камерой, автоматом сопровождения цели, цифровым баллистическим вычислителем с датчиком погоды.
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Тактико-технические характеристики
  • Система
    «Дубль»,
    Позволяющая
    самостоятельно
    вести
    огонь
  • Боекомплект снарядов: 41 штука
  • Максимальная
    скорость
    60 км/ч
  • Двигатель
    В-92С2Ф
    мощностью 
    1130 л.с.
  • 125-мм пушкой 2А46М-5-01
    с улучшенной баллистикой
    и большим ресурсом ствола
  • Тепловизионный
    прицел
    «Сосна-У»
  • Комплекс 9К119М
    «Рефлекс-М»
  • Управляемые
    танковые
    ракеты
    9М119М «Инвар»
    и 9М119М1
    «Инвар-М»
Кого берут в танкисты
Для службы в танковых войсках, помимо крепкого здоровья, кандидат должен подходить и по биометрическим данным – обладать ростом не более 175 см. Призывник или военнослужащий по контракту может быть направлен в учебный центр, где за полгода он пройдет подготовку по одной из специальностей: «механик-водитель», «наводчик» или командир танка. А для того, чтобы стать офицером танковых войск, нужно окончить Казанское высшее танковое командное училище. Для поступления нужно иметь хорошие результаты ЕГЭ, пройти медицинскую комиссию и профотбор, а также сдать нормативы по физической подготовке.
Флотское призвание
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