Новая модификация Т-80БВМ оснащена более мощным и экономичным двигателем ГТД-1250 — 1250 л.с. Огневые возможности машины существенно возросли благодаря комплексу управляемого вооружения «Рефлекс». С ним обновлённая «восьмидесятка» может поражать цели на дистанции до 5 км. Система с помощью лазерного луча наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки. Это позволяет танку уничтожать бронированные цели, не входя в их зону поражения.



Благодаря новому комплексу управляемого вооружения стрельба возможна не только с неподвижной позиции, но и в движении.



Т-80БВМ обеспечивает лучшую защиту экипажа, чем машины предыдущих модификаций. На нём установлена система «Реликт», которая защищает танк от кумулятивных, в том числе тандемных, боеприпасов. Кроме того, на танки устанавливают решётчатые экраны, которые с вероятностью 50% могут отразить противотанковые гранаты и ракеты. При попадании боеприпаса между прутьями решётки он застревает в ней, так и не взорвавшись. В остальных случаях кумулятивная струя деформируется и окажет меньшее воздействие на броню танка.