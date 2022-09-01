Кроме того, она усилена дополнительной броней, что позволяет атаковать цели с малых высот.
С 2021 года на вооружение ВКС начали поступать модернизированные машины Су-34 НВО. На них установлены обновленные системы разведки, целеуказания, связи, радиоэлектронной борьбы, новый навигационный комплекс и мощный радар. Для модернизированного самолёта разработано несколько вариантов унифицированных подвесных разведывательных контейнеров — оптико-электронный, радиотехнический и радиолокационный. Их применение позволит пилоту самостоятельно на гораздо большей дальности, чем у базового Су-34, обнаруживать самые разные наземные, морские и воздушные цели. Расширена и номенклатура применяемых им «умных» боеприпасов.
Кроме широкого набора обычных и управляемых бомб Су-34 оснащен авиационной пушкой, а также ракетами «воздух–воздух» малой и средней дальности.