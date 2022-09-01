Су-34
Гроза земли и воздуха
Российская авиация XXI века способна поражать воздушные и наземные цели днём и ночью в любую погоду. Современным самолётам и вертолётам не страшны зенитные средства и летательные аппараты противника
По боевой эффективности новейшим образцам российской авиационной техники нет равных
Су-34 — единственный в парке российских ВКС многоцелевой истребитель-бомбардировщик
Экипажи этих самолётов в ходе боевой учебы отрабатывают не только удары по наземным и морским целям, но и ведение воздушного боя, в том числе маневренного. Самолёт создавали на базе знаменитого истребителя Су-27. От него Су-34 унаследовал мощные турбореактивные двигатели АЛ-31Ф с форсажными камерами, которые позволяют развивать скорость вдвое больше звуковой.
Машина оснащена оборудованием для обнаружения как наземных, так и воздушных целей. Оно способно засечь самолёт противника на дистанции до 250 км.

Уникальная особенность Су-34 — широкая кабина, в которой лётчик и штурман сидят рядом, а не друг за другом, как на других двухместных боевых самолётах.
Кроме того, она усилена дополнительной броней, что позволяет атаковать цели с малых высот.

С 2021 года на вооружение ВКС начали поступать модернизированные машины Су-34 НВО. На них установлены обновленные системы разведки, целеуказания, связи, радиоэлектронной борьбы, новый навигационный комплекс и мощный радар. Для модернизированного самолёта разработано несколько вариантов унифицированных подвесных разведывательных контейнеров — оптико-электронный, радиотехнический и радиолокационный. Их применение позволит пилоту самостоятельно на гораздо большей дальности, чем у базового Су-34, обнаруживать самые разные наземные, морские и воздушные цели. Расширена и номенклатура применяемых им «умных» боеприпасов.

Кроме широкого набора обычных и управляемых бомб Су-34 оснащен авиационной пушкой, а также ракетами «воздух–воздух» малой и средней дальности.
Тактико-технические характеристики
  • Взлётная масса
    44,4 тонн
  • Широкая
    кабина
    усилена
    дополнительной
    броней
  • Обновленные
    системы
    разведки
  • Новый навигационный
    комплекс
    и мощный
    радар
  • Двигатель
    В-92С2Ф
    мощностью 
    1130 л.с.
  • Оснащен авиационной
    пушкой, ракетами
    «воздух–воздух»
    малой
    и средней
    дальности
  • Максимальная скорость
    1900 км/ч
  • Дальность полёта
    7000 км
Ка-52
«Супераллигатор»
для войск
Вертолет Ка-52 «Аллигатор» стал одной из самых массовых ударных машин на вооружении российской армии. В 2012 году военное ведомство заказало 146 машин
Еще 32 вертолёта в морском варианте планировалось приобрести для универсальных десантных кораблей
В номенклатуру применяемых боеприпасов входят дальнобойные ракеты «Вихрь-1»
В новой модификации они могут поражать цели на расстоянии до 10 км . В последние годы военное ведомство проводит программу модернизации Ка-52. Программа испытаний новой версии должна завершиться до конца 2022 года. Обновленный вертолёт получил улучшенную оптико-электронную систему, а также новый радар с активной фазированной решёткой.
Ка-52М может быть интегрирован с комплексом разведки, управления и связи «Стрелец», благодаря чему наводчики с земли могут передавать координаты на борт напрямую. Новое оборудование позволит экипажу находить цели в тылу врага и наносить внезапные удары, оставаясь при этом недосягаемыми для систем ПВО противника.
Тогда сообщалось, что государственные испытания первых прототипов усовершенствованного Ка-52М планируется завершить до конца 2022 года.

Модернизированные Ка-52, которые в войсках прозвали «Супераллигаторами», стали гораздо более безопасными для пилотов. У них усилено бронирование. При этом за счет применения композитных материалов удалось обойтись без заметного увеличения массы вертолёта. На машине установлен новый бортовой комплекс обороны, защищающий машину от зенитных ракет. Кроме того, для Ка-52М создали аппаратуру для прямой связи с беспилотниками. Экипаж сможет в реальном времени получать информацию от ближайших дронов и наблюдать передаваемую картинку на своих мониторах. Информация о цели будет автоматически передаваться в прицельно-навигационный комплекс вертолёта и может использоваться для наведения дальнобойных боеприпасов.
Тактико-технические характеристики
  • Дальнобойные
    ракеты
    «Вихрь-1»
  • Обновленные
    системы
    разведки
  • Улучшенная
    оптико-электронная
    система
  • Новый радар
    с активной
    фазированной
    решеткой
  • Интегрирован
    с комплексом разведки,
    управления
    и связи «Стрелец»
  • Новый
    бортовой
    комплекс
    обороны
  • Прямая
    связь с
    БЛА
  • Максимальная скорость
    310 км/ч
Высший пилотаж
У желающих стать пилотом боевой авиации одна дорога – в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Требования к состоянию здоровья абитуриентов – самые высокие. Кроме того, надо показать высокие результаты по математике, физике и русскому языку, сдать нормативы физической подготовки и пройти психологическое обследование. С 2019 года курсантами училища могут стать и девушки. Рядовые и сержанты, проходящие службу по призыву и по контракту, могут быть назначены на должности, связанные с обслуживанием аэродромной инфраструктуры
Огонь батареи
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