Тогда сообщалось, что государственные испытания первых прототипов усовершенствованного Ка-52М планируется завершить до конца 2022 года.



Модернизированные Ка-52, которые в войсках прозвали «Супераллигаторами», стали гораздо более безопасными для пилотов. У них усилено бронирование. При этом за счет применения композитных материалов удалось обойтись без заметного увеличения массы вертолёта. На машине установлен новый бортовой комплекс обороны, защищающий машину от зенитных ракет. Кроме того, для Ка-52М создали аппаратуру для прямой связи с беспилотниками. Экипаж сможет в реальном времени получать информацию от ближайших дронов и наблюдать передаваемую картинку на своих мониторах. Информация о цели будет автоматически передаваться в прицельно-навигационный комплекс вертолёта и может использоваться для наведения дальнобойных боеприпасов.