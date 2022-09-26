152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» была принята на вооружение в 1989 году, но и сегодня эта артиллерийская система не имеет себе равных.

Такие орудия стоят на вооружении артиллерийских полков мотострелковых и танковых дивизий, артиллерийских бригад Сухопутных войск.