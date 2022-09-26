Система роботизирована, она самостоятельно проводит математические расчеты для стрельбы. Благодаря этому экипаж может выполнять подготовку к пуску, не выходя из кабины машины. На ней расположены 12 пусковых установок, из которых можно вести огонь залпом или одиночными ракетами. Стрелять система может на дистанцию свыше сотни километров.
По сравнению с РСЗО предыдущих поколений «Торнадо-С» впервые способна поражать малоразмерные и точечные цели управляемыми реактивными снарядами, в том числе повышенного могущества. Одним залпом теперь можно прицельно накрыть несколько удалённых друг от друга целей, что было невозможно ранее.
На РСЗО установлена аппаратура приема сигналов ГЛОНАСС, и она всегда знает свои координаты, что позволяет рассчитать все необходимые параметры. Через систему связи машина получает данные о метеоусловиях и средствах противодействия противника.
Автоматизированная система управления «Торнадо-С» позволяет располагать машины на расстоянии друг от друга, чтобы они были менее уязвимы для огня противника. Все необходимые корректировки рассчитает компьютер. Кроме того, система может быть быстро приведена в походное положение, что дает возможность сразу покинуть огневую позицию после залпа.