Огонь батареи
Какие системы вооружения сегодня поступают в российские РВиА
Артиллерия играет исключительную роль во всех войнах и военных конфликтах последних нескольких столетий. Российская артиллерийская школа считается одной из лучших в мире. Гаубицы и реактивные системы залпового огня могут нанести поражение любому противнику.
Сегодня в ракетные войска и артиллерию (РВиА) поступают новейшие системы вооружения, интегрированные в единую систему боевого управления. Это позволяет создавать разведывательно-огневые и разведывательно-ударные комплексы и уничтожать цели с особой точностью.
152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» была принята на вооружение в 1989 году, но и сегодня эта артиллерийская система не имеет себе равных.
Такие орудия стоят на вооружении артиллерийских полков мотострелковых и танковых дивизий, артиллерийских бригад Сухопутных войск. 
В последние годы в войска поступают модернизированные образцы «Мста-СМ». Они оснащены аппаратурой «Ринг» для интеграции в систему управления тактического звена. У каждого орудия есть автоматизированная система управления наведением и огнем (AСУНO). Это позволяет быстро реагировать при обнаружении новых целей. Скорострельность — до 10 выстрелов в минуту. 

Модернизированная установка может быть быстро развернута и подготовлена к стрельбе, а после залпов столь же оперативно покинуть позицию. Артиллерийское подразделение может вести огонь так, чтобы все снаряды долетели до цели одновременно — для этого на компьютере проводятся расчеты. Помимо обычных и активно-реактивных снарядов гаубицы используют высокоточные боеприпасы «Краснополь» с лазерным наведением. Наводить их на цель могут не только корректировщики с земли, но и специальные беспилотники.

Могущество 152-мм снарядов позволяет разрушать бетонные укрепления, прочные здания и опорные пункты, а дальность в 25 километров даёт возможность бороться практически со всеми артиллерийскими системами противника. В состав боезапаса каждой «Мсты» входит 50 боеприпасов различного назначения. 
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Тактико-технические характеристики
  • Калибр
    300 мм
  • Боекомплект
    12 шт
  • Дальность стрельбы
    120 км
  • Скорострель-
    ность — до 10
    выстрелов
    в минуту
  • Скорость передвижения 80 км/ч
Реактивная артиллерия Сухопутных войск представлена разными системами — здесь и знаменитые «Грады», и более мощные «Ураганы». Но всех их превосходит реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».
Она считается самой мощной и дальнобойной в мире и не имеет аналогов.
Система роботизирована, она самостоятельно проводит математические расчеты для стрельбы. Благодаря этому экипаж может выполнять подготовку к пуску, не выходя из кабины машины. На ней расположены 12 пусковых установок, из которых можно вести огонь залпом или одиночными ракетами. Стрелять система может на дистанцию свыше сотни километров.

По сравнению с РСЗО предыдущих поколений «Торнадо-С» впервые способна поражать малоразмерные и точечные цели управляемыми реактивными снарядами, в том числе повышенного могущества. Одним залпом теперь можно прицельно накрыть несколько удалённых друг от друга целей, что было невозможно ранее.

На РСЗО установлена аппаратура приема сигналов ГЛОНАСС, и она всегда знает свои координаты, что позволяет рассчитать все необходимые параметры. Через систему связи машина получает данные о метеоусловиях и средствах противодействия противника.

Автоматизированная система управления «Торнадо-С» позволяет располагать машины на расстоянии друг от друга, чтобы они были менее уязвимы для огня противника. Все необходимые корректировки рассчитает компьютер. Кроме того, система может быть быстро приведена в походное положение, что дает возможность сразу покинуть огневую позицию после залпа.
Тактико-технические характеристики
  • Калибр
    300 мм
  • Способна поражать малоразмерные и точечные цели управляемыми реактивными снарядами
  • Боекомплект
    12 шт
  • Самостоятельно
    проводит
    математические
    расчеты для стрельбы
  • Дальность
    стрельбы
    120 км
Путь в «боги войны»
Для службы в ракетных войсках и артиллерии особых ограничений нет. Призывники или военнослужащие по контракту, подходящие по состоянию здоровья и уровню физической подготовки, могут быть направлены в учебный центр, после обучения в котором у них будет возможность получить должность в расчете орудия или реактивной системы залпового огня. Стать офицером-артиллеристом можно после окончания Михайловской военной артиллерийской академии, расположенной в Санкт-Петербурге. Кандидаты на поступление должны уметь быстро проводить математические вычисления. При приеме у абитуриентов смотрят результаты ЕГЭ, профотбора, заключение медкомиссии, нормативы по физической подготовке.
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